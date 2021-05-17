После крушения вертолета Robinson в Архангельской области возбуждено уголовное дело

Разбившийся в Архангельской области вертолет Robinson потерпел крушение на обратном пути, забирая охотников с места весенней охоты.

Инцидент произошел вечером17 мая в районе острова Мудьюг Архангельской области.

Сигнал о крушении вертолета поступил в 20.50, летательный аппарат упал в Белое море, сообщает РИА «Новости». В результате происшествия один человек погиб, двое пострадали, еще одного ищут.

СК по области завел уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 при выполнении авиационно-химических работ. В результате жесткой посадки погиб один человек. Это случилось в субботу около 14 часов в районе 52-го километра автодороги Краснодар — Новороссийск.