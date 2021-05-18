Вход на концерт на Дворцовой площади в Петербурге ограничат

Вход на концерт на Дворцовой площади в Петербурге ограничат
Со сцены прозвучит живая музыка в исполнении известных оперных певцов мировой сцены, также выступят артисты балета. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Вход на концерт «Классика на Дворцовой» в День основания Петербурга 27 мая ограничат. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

Петербуржцы смогут увидеть концерт как вживую, так и по интернету и телевидению. Билеты на мероприятие будут оформляться онлайн.

Градоначальник отметил в эфире «Радио России», что причиной таких мер снова стал коронавирус. Электронная регистрация позволит минимизировать риски распространения COVID.

Вход на концерт будет бесплатным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нарушения требований по соблюдению соцдистанции и ношению масок выявили на концертах коллектива Artik & Asti, прошедших в Северной столице.

Александр Беглов концерт новости СПб


 

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Вход на концерт на Дворцовой площади в Петербурге ограничат
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