Заболеваемость COVID в Петербурге перестала идти на спад

В Петербурге могут ужесточить ограничения, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов.

По его словам, в последнем отчете Межведомственного координационного совета по предотвращению распространения COVID-19 указано, что ситуация с заболеваемостью в городе ухудшилась.

Градоначальник отметил в эфире «Радио России. Санкт-Петербург», в случае если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за коронавируса вход на концерт на Дворцовой площади в Петербурге ограничат. Электронная регистрация позволит минимизировать риски распространения COVID.