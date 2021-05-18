Драка в Колпино закончилась смертью пожилого жителя

Труп мужчины обнаружили в квартире дома на Октябрьской улице. Фото: скрин Google.Maps

Труп мужчины обнаружили в квартире дома на Октябрьской улице. Фото: скрин Google.Maps

В Колпинском районе Петербурга после драки скончался пожилой мужчина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 17 мая, в Колпино. В квартире дома №47 на Октябрьской улице с гематомами на лице нашли труп 63-летнего петербуржца. Как выяснилось, за день до этого он подрался с безработным 58-летним соседом.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru , во время потасовки погибший получил сильный удар ногой по голове.

Второго участника драки задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе под окнами дома обнаружили труп.