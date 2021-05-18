Драка в Колпино закончилась смертью пожилого жителя

В Колпинском районе Петербурга после драки скончался пожилой мужчина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Трагический инцидент произошел в понедельник, 17 мая, в Колпино. В квартире дома №47 на Октябрьской улице с гематомами на лице нашли труп 63-летнего петербуржца. Как выяснилось, за день до этого он подрался с безработным 58-летним соседом.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru , во время потасовки погибший получил сильный удар ногой по голове.
Второго участника драки задержали.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе под окнами дома обнаружили труп.