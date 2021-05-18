Пенсионер открыл стрельбу по соседу и его машине в Петербурге

Пенсионер открыл стрельбу по соседу и его машине в Петербурге
Мужчина стрелял парадной дома. Фото: скрин Google.Maps

В Невском районе Петербурга задержан пенсионер, стрелявший из пневматического пистолета по иномарке. Он совершил не менее 10 выстрелов.

Инцидент произошел в понедельник, 17 мая, на улице Шелгунова. В отдел полиции обратился пенсионер с заявлением о том, что неизвестный, находясь в парадной дома №8, выкрикивал в его адрес угрозы, после чего достал предмет, похожий на пистолет, и открыл стрельбу.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, мужчина совершил 10-15 выстрелов в сторону заявителя и в сторону его припаркованного автомобиля «Фольксваген Транспортер».

Стрелка задержали по «горячим» следам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге со стрельбой задержали наркозависимого таксиста без прав.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости СПб стрельба


 

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