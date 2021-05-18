Аферисты Петербурга становятся все изощреннее: пенсионерка отдала банковским мошенникам квартиру и 6,5 млн рублей

Пожилые люди - наиболее уязвимая категория для мошенников. Старшим родственникам необходимо как можно чаще напоминать о том, как важно быть осмотрительным и не вести телефонных разговоров с незнакомцами. Фото: Pixabay

Пожилые люди - наиболее уязвимая категория для мошенников. Старшим родственникам необходимо как можно чаще напоминать о том, как важно быть осмотрительным и не вести телефонных разговоров с незнакомцами. Фото: Pixabay

Телефонные мошенники становятся все более изощрёнными и беспощадными: за минувшие три дня стало известно о трех случаях обмана пожилых людей, которые в сумме принесли мошенникам больше 14 млн рублей.

Так, 17 мая около шести часов вечера в полицию Калининского района обратилась 66-летняя петербурженка, проживающая на проспекте Науки. Заявительница рассказала, что с 12 апреля по 12 мая на её мобильный телефон несколько раз звонил «сотрудник банка», который сообщал о подозрительных действиях на банковском счету пострадавшей.

Однако в результате женщина не только сняла 6,4 млн рублей сбережений и перевела неизвестным, но и взяла кредиты на 728 тысяч рублей и продала квартиру, а вырученные за нее 4,5 млн также передала мошенникам. Как преступникам удалось убедить жертву это сделать, неизвестно, но они «положили в карман» 11 млн 630 тысяч рублей.

О похожем случае заявила в субботу, 15 мая, 83-летняя пенсионерка с Большеохтинского проспекта, которая еще в 2018 году заключила с неизвестной договор купли-продажи собственной квартиры. Позже женщина осознала, что её обманули, и, вероятно, намеревается аннулировать соглашение. Материальный ущерб составил, как минимум, 1 млн рублей.

Впрочем, и «стандартная» схема, к сожалению, продолжает приносить злоумышленникам немалые деньги. За два дня, 15 и 17 мая, 73-летняя жительница улицы Лени Голикова перевела на несколько счетов 1 млн 650 тысяч рублей. Причем звонили женщине с разных номеров и якобы из разных «банков». Причина же была одна — абоненты рассказывали, что сбережения женщины оказались под угрозой кражи.

Остается надеяться, что злоумышленников вычислят и пенсионеркам удастся вернуть хотя бы часть утерянных средств.