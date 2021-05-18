В Выборге завершают проектирование исторического квартала

В городе планируют сделать общественное пространство с театром, выставочным залом и гостиницей.

В Выборге реставраторы завершают проектирование исторического квартала Сета Солберга и бывшего Дома губернского правления. Там к 2025 году должно открыться общественное пространство с театром, выставочным залом и гостиницей. Об этом сегодня, 18 мая, сообщается на сайте правительства Ленинградской области.

Над проектом работают специалисты архитектурного бюро «Студия44». Уже осенью текущего года его хотят передать в Главгосэкспертизу России. Ожидается, что работы на объектах начнутся в 2022 году.

«Разрабатывая проект, архитекторы ориентировались на 1939 год. Только фасады зданий по улице Сторожевой башни будут точно воссозданы, остальные же ─ бережно отреставрированы,»,

— рассказал председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

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