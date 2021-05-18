В Петербурге во время ЧЕ могут ограничить продажу алкоголя в стеклянной таре

Запрет хотят ввести этим летом.

В Санкт-Петербурге обсуждают инициативу об ограничении продажи алкоголя в стеклянной таре на время чемпионата Европы по футболу. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.

Согласно законопроекту, в городе летом 2021 года нельзя будет купить алкоголь в стеклянной таре на территориях, где ожидается большое скопление болельщиков.

«На территориях, прилегающих к зоне болельщиков на Конюшенной площади и Тематического парка футбола у спортивного комплекса «Юбилейный» такой запрет предусматривается ввести на период с 11 июня по 11 июля 2021 года, а на территории, прилегающей к зоне публичного просмотра матчей на Дворцовой площади – с 1 июля по 11 июля 2021 года»,

— говорится в сообщении.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров объяснил, что стеклянные бутылки травмоопасны, а городу нужно думать о том, как сделать нахождение горожан и туристов в Петербурге комфортным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Владимир Путин поручил усилить меры безопасности в Петербурге перед Евро-2020.