В клинику Института экспериментальной медицины нагрянули с обысками

Учреждение могло нанимать на работу «мертвые» души.

В петербургском Институте экспериментальной медицины сегодня, 18 мая, прошли обыски. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Обыски прошли во вторник утром в кабинете директора учреждения и в отделе кадров. Напоминаем, что у следствия есть подозрение, что в Институт в 2014-2015 годах нанимали «мертвые» души – уборщиков, грузчиков и кладовщиков. На самом деле никаких новых сотрудников не было, а их зарплаты могло получать руководство учреждения. К слову, это не первый раз, когда полицейские приходят в клинику – ее проверяли в конце 2020 года на причастность к хищениям шести миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что следователи изъяли 10 млн рублей в ходе обысков по делу о неуплате налогов.