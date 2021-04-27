Следователи изъяли 10 млн рублей в ходе обысков по делу о неуплате налогов

Следователи изъяли 10 млн рублей в ходе обысков по делу о неуплате налогов
Следователи проводят обыски. Фото: Следственный Комитет РФ

Следственные органы совместно с полицией и силовиками Росгвардии проводят обыски в Петербурге по делу о неуплате налогов на 46 млн рублей.

Как сообщили в городском главке СК, обыски проходят в рамках расследования дела ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По данным следователей, некое лицо, действуя от имени коммерческий фирмы, в 2016-2018 годах включало в налоговые декларации по НДС ложные сведения. Это помогло компании уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 46 млн рублей.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 10 млн рублей, технику, предметы и документы.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, причастные к преступлению устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 20 обысков проходят в Петербурге по делу о незаконной банковской деятельности.

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