20 обысков проходят в Петербурге по делу о незаконной банковской деятельности

20 обысков проходят в Петербурге по делу о незаконной банковской деятельности
Некоторые фигуранты имеют отношение к бизнесу на городских овощебазах. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сегодня утром полиция проводит обыски в Северной столице утром. Сообщается, что они связаны с обналичиванием денег. Речь идёт о десятках миллионов.

20 обысков проводят сотрудники налогового отдела управления экономбезопасности полицейского главка вместе с опер. службы экономбезопасности ФСБ. Они связаны с уголовным делом по 172-й статье УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщает «Фонтанка».

Некоторые фигуранты имеют отношение к бизнесу на городских овощебазах. Среди них — Калининская база на проспекте Непокорённых.

Сумма, которая фигурирует в деле составляет 40 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество юридических лиц в Петербурге за год сократилось на 14%. В прошлом году благодаря налоговикам в бюджет Санкт-Петербурга поступило 13,5 миллиарда.

банковская деятельность новости СПб обыски санкт-петербург фсб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за год цены в продуктовых подняли на 8%
Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал вторую прививку против ...
20 обысков проходят в Петербурге по делу о незаконной банковской деятельности
Петербургским льготникам разрешили ездить на социальном такси в баню
Количество юрлиц в Петербурге за год сократилось на 14%
Здание «Мюзик-Холла» ждет реконструкция: Gazeta.SPb вспоминает, ...
Гендиректором «Метростроя» назначили Ивана Каргина
«Авито» предлагает петербуржцам отдохнуть в треугольных домиках