20 обысков проходят в Петербурге по делу о незаконной банковской деятельности

Сегодня утром полиция проводит обыски в Северной столице утром. Сообщается, что они связаны с обналичиванием денег. Речь идёт о десятках миллионов.

20 обысков проводят сотрудники налогового отдела управления экономбезопасности полицейского главка вместе с опер. службы экономбезопасности ФСБ. Они связаны с уголовным делом по 172-й статье УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщает «Фонтанка».

Некоторые фигуранты имеют отношение к бизнесу на городских овощебазах. Среди них — Калининская база на проспекте Непокорённых.

Сумма, которая фигурирует в деле составляет 40 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество юридических лиц в Петербурге за год сократилось на 14%. В прошлом году благодаря налоговикам в бюджет Санкт-Петербурга поступило 13,5 миллиарда.