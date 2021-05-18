Петербуржцев приглашают на юбилейный фестиваль концертов на крыше

Хэдлайнерами фестиваля заявлены Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Noise MC и другие популярные певцы и певицы. Фото: скрин "Roof Fest " "ВКонтакте".

Хэдлайнерами фестиваля заявлены Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Noise MC и другие популярные певцы и певицы. Фото: скрин "Roof Fest " "ВКонтакте".

Ежегодный фестиваль в Петербурге Roof Fest станет в этом году юбилейным — десятым. Он приглашает горожан на концерты популярных артистов.

Мероприятие стартует 20 мая. Хэдлайнерами фестиваля заявлены Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Noise MC и другие популярные певцы и певицы, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Концерты пройдут как обычно на крыше дома 30 по Кожевенной линии. В белые ночи здесь открывается красивейший вид на Финский залив.

На концерт могут прийти все желающие. По словам директора мероприятия Кирилла Даровских, рэп-исполнителей любит молодежь, а рок радует старших. Организаторы зпявили, что могут поднять на крышу людей с ограниченными возможностями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на концертах Artik & Asti в Петербурге выявили нарушения санитарных требований.