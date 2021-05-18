Беглов заявил о росте заболеваемости коронавирусом

Он добавил, что ситуация остается не критичной, но важно соблюдать меры предосторожности.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о росте заболеваемости коронавирусом. Эпидемиологическая обстановка остается не критичной, но вызывающей тревогу. Об этом сегодня, 18 мая, пишет РИА Новости.

Политик отметил, что в случае, если рост заболеваемости продолжится, то власти будут вынуждены вводить новые ограничения. Этого бы Смольному не хотелось, поэтому Беглов надеется, что горожане будут тщательнее соблюдать меры предосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что заболеваемость COVID в Петербурге перестала идти на спад. По его словам, в последнем отчете Межведомственного координационного совета по предотвращению распространения COVID-19 указано, что ситуация с заболеваемостью в городе ухудшилась.