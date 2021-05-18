Иностранцы шокированы поведением Киркорова на Евровидении

Многие, комментируя поведение российское певца, заявили, что ужаснулись.

Российский исполнитель Филипп Киркоров появился на дорожке шоу Евровидение-2021 и смутил многих присутствующих своим поведением. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что Киркоров продюсирует артистку, которая поехала на конкурс от Молдавии, Наталью Гордиенко. Он приехал на Евровидение, чтобы поддержать девушку, но в итоге привлек к себе слишком много внимания. Пользователи обратили внимание на слишком дорогие наряды Киркорова, а также на его вызывающее поведение.

«Боже, есть ли более неприятный человек, чем Киркоров? Он везде постоянно»,

— высказался один из иностранцев под видео с интервью Гординеко.

Некоторые добавили, что у певца как будто нарциссическое расстройство. Они удивились, что такой человек пользуется большой популярностью в России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Филипп Киркоров прокомментировал выступление Manizha: «Я ее поклонник».