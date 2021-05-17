Филипп Киркоров о Manizha: «Я ее поклонник»

Советский и российский эстрадный певец, актёр и композитор Филипп Киркоров поддержал певицу Manizha, которая скоро должна будет выступать на музыкальном конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает РИА Новости.

Артист Филипп Киркоров одобряет выбор претендентки на песенный конкурс от России. Про исполнительницу Manizha Киркоров сказал, что он ее поклонник, и при этом певец поддерживал ее на национальном отборе.

Кроме того поп-певец заявил, что он знает какого это, когда вся страна тебя поддерживает, а дома ожидают провала. Также Филипп Киркоров воскликнул, что антифанаты девушки не дождутся плохого выступления, потому что он уверен, Manizha выступит более, чем достойно.

Напомним, что несколько месяцев назад, 8 марта песня Manizha прошла национальный отбор Первого канала на «Евровидение». Девушка выиграла в зрительском голосовании.

Однако через некоторое время ее песню «Русская женщина» ждала волна критики. Высказывали свое мнения большое количество влиятельных людей: музыканты, политики.

Также Gazeta.SPb писала, что певец Леонид Агутин назвал песню Манижи «стыдной» для «Евровидения».