Воспитание детей и поддержка предпринимателей: что обсудят в ЗакСе Петербурга 19 мая

В Петербурге депутаты готовятся к очередному заседанию Законодательного Собрания. Парламентарии намерены, в том числе обсудить поддержку предпринимателей и награды за воспитание детей.

Ожидается, что в среду, 19 мая, с докладом о работе Контрольно-счетной палаты Петербурга перед депутатами выступит председатель Константин Желудков.

Всего в повестке на 19 мая — восемь законодательных инициатив. В третьем, окончательном, чтении могут быть приняты изменения в закон для поддержки самозанятого населения. Депутаты хотят закрепить за такими гражданами право на меры поддержки, которыми пользуются субъекты малого и среднего предпринимательства.

К слову, в первом чтении обсудят меры по поддержке предпринимателей, которые реализуют сельскохозяйственную продукцию. Авторы поправок предлагают разрешить таким предпринимателям заключать договоры на размещение нестационарных торговых объектов без проведения аукциона. Такое право могут получить те, кто реализует сельскохозяйственную продукцию, в том числе фермерскую.

«Убеждены, что предоставление такой преференции расширит каналы сбыта продукции для малых и средних сельхозпроизводителей и станет эффективным инструментом их поддержки», — говорится в пояснительной записке.

В первом чтении также обсудят и изменения в закон о награждении почетным званием за заслуги в воспитании детей. Депутаты считают, что в законе нужно прописать требования, которые устанавливаются при учреждении награды, а также порядок награждения. Предлагается также изменить основания для присвоения звания. Отметим, что по закону ежегодно в Петербурге такое звание присваивается 14 таким семьям. Вместе со званием семьи получат и премию. В этом году на выплату предусмотрены 500 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербургские депутаты предлагают внести изменения в транспортное соглашение с Ленобластью. Его хотят расширить.