Петербургские депутаты предложили расширить транспортное соглашение с Ленобластью

Петербургские депутаты предложили расширить транспортное соглашение с Ленобластью
Вячеслав Макаров объяснил необходимость изменений в Соглашении. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербургские парламентарии предлагают внести изменения в транспортное соглашение с Ленобластью.

Проект обращения по этому поводу к губернатору города Александру Беглову внесла постоянная комиссия Заксобрания по промышленности, экономике и предпринимательству.

Так, нововведение позволит расширить право на льготный проезд в соседнем регионе для детей из многодетных или многодетных приемных семей до достижения ими совершеннолетия. Также предлагается расширить перечень автобусных маршрутов регулярных перевозок Ленинградской области, доступных для льготного проезда петербургских пенсионеров и лиц, достигших 60-летнего и 55-летнего возраста для мужчин и женщин, соответственно.

Как сообщили на сайте Законодательного Собрания Петербурга, спикер парламента Вячеслав Макаров напомнил, что соглашение по перевозке жителей города и области обеспечивает льготный проезд для проживающих в соседних друг с другом регионах с 2021 по 2023 год.

«Именно поэтому наше предложение – устранить это противоречие, сделав доступ к транспортным услугам равным для всех категорий жителей наших регионов», — подчеркнул Макаров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург воспользуется льготным кредитованием для развития транспортной инфраструктуры.

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