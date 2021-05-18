В Петербурге введут ряд ограничений дорожного движения с 19 мая

Причиной для ограничений в том числе стала прокладка инженерных сетей.

В Санкт-Петербурге с 19 по 20 мая введут сразу несколько ограничения дорожного движения. Об этом сегодня, 18 мая, заявили в пресс-службе ГАТИ.

Известно, что с 19 по 30 мая 2021 года на участке дороги Петровского проспекта будут прокладывать инженерные сети, которые ограничат движения от дома 13 до Петровской площади.

С 20 мая по 10 декабря на улице Коллонтай будут производиться работы по прокладке газопровода, в связи с чем ограничения вводят на участке от проспекта Солидарности до улицы Лопатина.

Еще одно ограничение будет действительно с 20 мая по 8 июля на Новгородской улице в связи с производством работ по устройству пешеходной галереи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фестиваль ограничит движение по ЗСД в Петербурге.