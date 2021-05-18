Фестиваль ограничит движение по ЗСД в Петербурге

Горожане промчат по самой красивой городской магистрали под покровом белых ночей. Фото: zsdfest.ru

Горожане промчат по самой красивой городской магистрали под покровом белых ночей. Фото: zsdfest.ru

«Фестиваль ЗСД» временно ограничит движение транспорта по Западному скоростному диаметру, но станет открытым для бегунов и велосипедистов.

С 14:00 22 мая до 00:00 следующего дня будут закрыты для транспорта заезд с Богатырского проспекта на ЗСД в южном направлении, участок от Богатырского проспекта до набережной реки Екатерингофки в южном направлении. Съезд с ЗСД при движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» возможен только на КАД (Север) и Богатырский проспект.

Как сообщили в пресс-службе ЗСД, в указанный период также будут закрыты заезд на ЗСД с Богатырского проспекта в южном направлении и заезд на ЗСД с набережной Макарова в южном направлении.

Кроме того, с 21:00 до 00:00 будет также закрыт съезд с ЗСД на набережную реку Екатерингофки при движении с юга на север.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на ЗСД установлен новый рекорд транспортного потока за сутки.