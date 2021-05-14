На ЗСД установлен новый рекорд транспортного потока за сутки

Перед майскими праздниками по Западному скоростному диаметру в Петербурге проехало рекордное число автомобилистов.

Так, в пятницу, 30 апреля, на ЗСД был зафиксирован очередной рекордный показатель — им воспользовались более 391 тыс. водителей. При этом из них более 91% оплачивали поездку по транспондеру.

Как сообщили в официальном Telegram-канале ЗСД, наиболее популярными во время длительных выходных дней стал маршрут Богатырский проспект — КАД и маршруты до развязок ЗСД с Е-18 «Скандинавия» и КАД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожные работы ограничат движение по нескольким улицам Петербурга с 15 мая.