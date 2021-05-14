Дорожные работы ограничат движение по нескольким улицам Петербурга с 15 мая

Дорожные работы ограничат движение по нескольким улицам Петербурга с 15 мая
Ремонтируемые участки также оснастят необходимыми знаками об ограничении движения и информационными щитами. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербургских водителей предупредили об ограничениях на городских трассах с 15 мая по 17 июня.

Так, с 15 мая по 13 июня ремонт дорожного покрытия поэтапно ограничит движение по улице Восстания в Кронштадте. С 16 мая по 22 июня аналогичные работы будут проводиться на участке Среднегаванского проспекта.

Как сообщила Государственная административно-техническая инспекция, также дорожные работы пройдут в Ломоносове. С 16 по 17 июня для автомобилистов будут ограничивать и закрывать движение по Красноармейской улице.

Кроме того, ремонт асфальта с 23:00 17 мая до 06:00 26 мая ограничит проезд по Ушаковскому путепроводу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД между Колтушским и Рябовским шоссе полностью перекроют движение.

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