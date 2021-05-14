На КАД между Колтушским и Рябовским шоссе полностью перекроют движение

Из-за дорожных работ полностью перекроют движение по внешнему кольцу КАД между развязками с Колтушским и Рябовским шоссе.
Движение будет перекрыто в ночь с 18 на 19 мая и в ночь с 19 на 20 мая. Время перекрытия: 00:00 – 00:20.
«В связи с производством работ по установке П-образной металлической опоры, предназначенной для размещения на ней знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением, будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по основному ходу КАД», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
На участке КАД установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и сделают световую сигнализацию. О перекрытии полос предупредят с помощью табло и знаков переменной информации. Ремонт будет проводиться круглосуточно в две смены.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение в тоннеле у Гренадерского моста ограничат на время ремонта. Проезд по тоннелю у Гренадерского моста будет затруднен до 07:00 17 мая.