Смольный выделил 100 млн рублей на развитие петербургского кинематографа

Смольный выделил 100 млн рублей на развитие петербургского кинематографа
Власти выделят средства на съемки национальных фильмов. Фото: pixabay

Бюджетные субсидии направят на создание национальных фильмов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому из бюджета города выделят средства на развитие кинематографа. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

Бюджетные субсидии смогут получить социально ориентированные некоммерческие организации, которые отберут в рамках конкурса. Он пройдет в ближайшее время. Известно, что Смольный выделил на создание национальных фильмов 100 миллионов рублей.

Напоминаем, что в 2020 году благодаря властям было создано 10 национальных фильмов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что съёмки нового эпизода сериала «Друзья» завершили.

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