Съёмки нового эпизода сериала «Друзья» завершили

За работу в новой серии каждому из участников пообещали несколько миллионов долларов. Фото: скрин Инстаграм

За работу в новой серии каждому из участников пообещали несколько миллионов долларов. Фото: скрин Инстаграм

Спецэпизод любимого у миллионов поклонников сериала «Друзья» отснят. Съемки, которые остановили на время пандемии, окончены, сообщается на официальной странице проекта в Instagram.

Официальный аккаунт «Друзьей» опубликовал фото «Friends.Reunion», по которому понятно, что съёмки нового эпизода закончились. Зрителям покажут новую встречу друзей культового сериала. Дату премьеры спецэпизода ещё не сообщили.

Серию «Друзей» проведут в формате ток-шоу, где актеры не будут играть своих знаменитых персонажей, а будут сами собой, рассказал актёрДэвид Швиммер, который в сериале сыграл Росса. К главным героям присоединятся легендарные продюсеры «Друзей».

Впервые о возможности запуска спецэпизода фанаты сериала узнали в ноябре 2019 года, но на участие в проекте не все актёры согласились сразу. Шли переговоры, оговаривались различные нюансы. В итоге договорённость была достигнута. За работу в новой серии каждому из участников пообещали несколько миллионов долларов.

Запуск новой серии планировали ещё в мае прошлого года, но коронавирус спутал планы, съёмки и выпуск пришлось отложить.

«Друзьям» в сентябре 2019 года исполнилось 25 лет. Воссоединятся актеры сериала через 17 лет после эфира последней серии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Певица Настя Каменских показала снимки до похудения в Instagram.