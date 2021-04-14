Певица Настя Каменских показала снимки до похудения в Instagram

Певица Настя Каменских выложила в свой Instagram фото, на которых её тело в разном весе. Так звезда призналась, что раньше она стеснялась своего тела, а сейчас она любит себя любой.

На фото певица позирует в купальниках. Фанаты Каменских практически впервые увидели певицу до похудения. Певица сбросила свой лишний вес благодаря тренировкам и ПП.

Девушка написала, что мы просто обязаны любить себя. Неважно, сколько мы весим, неважно, как выглядим. Главное — это стремление и желание становиться лучше и воспринимать себя. Лучше идти к принятию для себя, а не для других.

Певица сказала, что рада, что наконец-то я пришла к этому. Она просит помнить об этом всегда, ведь вы самые важные у себя. «Любите себя» — пишет в посте Анастасия.

Каменских отметила, что некоторые осуждают ее до до сих пор. Причина недовольства уже изменилась. Теперь певицу осуждают не за лишние кг, а за ее безумные тренировки и тотальный контроль питания.

Каменских пришла к выводу, что любит себя вне зависимости от её меняющегося веса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анну Михалкову не узнали после похудения на 20 килограммов.