Стало известно о смерти автора детективов Екатерины Вильмонт

Стало известно о смерти автора детективов Екатерины Вильмонт
Писательнице было 75 лет. Фото: Pixabay

Писательнице было 75 лет. Причины смерти не называются.

Сегодня, 18 мая, стало известно о смерти известного автора детективов Екатерины Вильмонт. Новостью поделилось издательство АСТ.

Автор романов и детских детективов умерла в возрасте 75 лет. Ее не стало 16 мая. В издательстве добавили, что были счастливы сотрудничать с Вильмонт на протяжении последних 20 лет.

Непонятно, что стало причиной летального исхода и когда состоятся похороны. О дате и времени прощания с Вильмонт сообщат позже. Напоминаем, что читателям писательница полюбилась благодаря в том числе книге «Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно о смерти актера Дмитрия Черных: он переболел коронавирусом.

екатерина вильмонт писательница смерть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В 2020 году трубы чаще всего прорывало в Пушкинском и Колпинском районах
Стало известно о смерти автора детективов Екатерины Вильмонт
Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой
За месяц до Евро-2020: усиленные меры безопасности и запрет на продажу ...
Новогоднюю ель с Дворцовой использовали для создания сувениров
Смольный выделил 100 млн рублей на развитие петербургского кинематографа
Эксперты остались довольны проектом нового корпуса Городской больницы ...
В Петербурге в среду ожидаются ливни и грозы