Стало известно о смерти автора детективов Екатерины Вильмонт

Писательнице было 75 лет. Причины смерти не называются.

Сегодня, 18 мая, стало известно о смерти известного автора детективов Екатерины Вильмонт. Новостью поделилось издательство АСТ.

Автор романов и детских детективов умерла в возрасте 75 лет. Ее не стало 16 мая. В издательстве добавили, что были счастливы сотрудничать с Вильмонт на протяжении последних 20 лет.

Непонятно, что стало причиной летального исхода и когда состоятся похороны. О дате и времени прощания с Вильмонт сообщат позже. Напоминаем, что читателям писательница полюбилась благодаря в том числе книге «Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры».

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