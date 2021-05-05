Стало известно о смерти актера Дмитрия Черных: он переболел коронавирусом

Непонятно, что именно стало причиной летального исхода.
Актер театра и кино Дмитрий Черных скончался в возрасте 59 лет. Об этом рассказал артист Виталий Скородумов, посвятивший трагической новостью пост в Facebook.
«Дорогие друзья, сегодня ночью Дмитрия Евгеньевича Черных не стало»,
— написал актер.
Непонятно, каковы причины летального исхода. Известно, что перед смертью Черных успел переболеть коронавирусом – вполне возможно, что инфекция негативно повлияла на самочувствие артиста. Напоминаем, что Черных с 1982 года работал в Саратовском театре «Академия Театральных Художеств». Зрители запомнили его по ролям в сериале «Парижане» с Пьером Ришаром, а также в «Воротилах» с Михаилом Ефремовым.
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