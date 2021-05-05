Число активных больных COVID-19 в Петербурге продолжает расти

Развитие третьей волны эпидемии в Северной столице — не исклбчение, говорят власти, сообщает «Фонтанка». За прошлые сутки первично привито 3,6 тысяч человек, вторично — 8,9 тысяч. За весь период в городе вакцинировано почти полмиллиона человек, из них более 452 тысяч завершили вакцинацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мурашко предложил прививать пациентов от коронавируса перед выпиской из больницы. Мурашко заявил, что прививка от коронавируса очень нужна пожилым людям, а также людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сейчас ведомство обдумывает, как сделать вакцинацию для них наиболее удобной. Он при этом убежден, что вакцинация должна быть добровольной.