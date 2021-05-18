В 2020 году трубы чаще всего прорывало в Пушкинском и Колпинском районах

В 2020 году трубы чаще всего прорывало в Пушкинском и Колпинском районах
Прорыв трубы с кипятком на Большой Морской. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Это связано с высоким износом сетей и многолетнего недофинансирования программ ремонта и реконструкции.

В Санкт-Петербурге подвели итоги отопительного сезона 2020-2021 годов. Об этом сообщает ГУП «ТЭК СПб» сегодня, 18 мая.

Специалисты выяснили, что всего было выявлено более 2,2 тысяч коммунальных аварий. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Чаще всего трубы прорывало в Пушкинском и Колпинском районах – на них приходится 40% технологических нарушений. Это связано с высоким износом сетей и отсутствием средств на ремонт и реконструкцию.

При этом в некоторых районах существенно снизилось количество коммунальных аварий. Это касается Выборгского, Калининского, Приморского и Московского районов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что последствия прорыва трубопровода на Большой Морской устранили раньше срока. Специалисты заменили более 4 метров ненадежного трубопровода, также проведя необходимую диагностику и подключение нового участка.

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