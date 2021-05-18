Российский космонавт увидел с борта МКС «необычное» явление

Российский космонавт Андрей Борисенко рассказал, что видел с борта МКС необычное свечение на Земле, которое в итоге оказалось отражением Луны.

«Как потом выяснилось, это было всего-навсего отражение Луны от земной поверхности в хорошую лунную ночь при очень чистой атмосфере», — цитируют его РИА «Новости».

Космонавт также рассказал, что каких-либо иных необычных явлений, в том числе тех, которые можно было бы принять за НЛО, за два космических полета, он не видел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вода не исчезла с Марса окончательно. Большая ее часть могла сохраниться в твердых породах планеты. Такое мнение ученые высказали в статье, опубликованной в журнале Science. Специалисты проанализировали данные с марсоходов и космических аппаратов.