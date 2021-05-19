В работе YouTube зафиксирован сбой

В работе YouTube зафиксирован сбой
Пик жалоб пришелся на 6:10 мск. Фото: pixabay.com

В работе онлайн-видеохостинга YouTube произошел сбой. Соответствующие данные приводит портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе сервиса заметили сегодня, 19 мая, около 6 часов утра. На неполадки пожаловались пользователи из ряда стран.

Большая часть пользователей сервиса ( 63%) сообщают о проблемах при просмотре видео. О неполадках с сайтом заявляют еще 34%, сложности при входе в свой аккаунт отмечают 2%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что накануне был зафиксирован массовый сбой работе Instagram.

YouTube сбой в работе


 

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