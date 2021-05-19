Председателя КСП ждут в ЗакСе

В среду, 19 мая, перед депутатами Законодательного Собрания выступит глава Контроль-счетной палаты Константин Желудов. Парламентарии планируют обсудить и несколько законодательных инициатив.

Константин Желудов расскажет о работе КСП за последний год. Традиционно во время доклада сообщают о нарушениях, в том числе в комитетах и районных администрациях, которые были обнаружены палатой.

Одной из тем грядущего заседания станет поддержка самозанятого населения. Парламентарии могут в окончательном, третьем, чтении принять изменения¸ которые позволят закрепить за такими гражданами право на меры поддержки, которыми пользуются субъекты малого и среднего предпринимательства.

Коснутся депутаты поддержки и самих предпринимателей. Инициатива касается поддержке предпринимателей, которые реализуют сельскохозяйственную продукцию. Депутаты хотят разрешить таким предпринимателям заключать договоры на размещение нестационарных торговых объектов без проведения аукциона.

Еще одно изменение, которое обсудят в первом чтении, — награждение почетным званием за заслуги в воспитании детей. Парламентарии намерены прописать требования, которые устанавливаются при учреждении награды, а также порядок награждения. Отметим, что в этом году на выплаты семьям, которым будет присвоено такое звание, выделено полмиллиарда рублей.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербургские депутаты выступили с предложением ограничить продажу алкоголя в стеклянной таре. По их словам, это будет сделано из соображений безопасности болельщиков и жителей Петербурга. Исключение сделают только для общепита и тех, кто будет продавать алкоголь на территории, прилегающей к стадиону, за день до начала матчей ЧЕ и в дни их проведения.