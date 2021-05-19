Смольный не отрицает введения третьего локдауна в Петербурге

Третий локдаун грозит Северной столице в том случае, если стационары опять будут переполнены.

Как сообщает Смольный, ограничительные меры придется вернуть в тот момент, когда больницы не смогут справляться с потоком новых пациентов с ковид-19.

В скором времени город на Неве возобновит деятельность Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасности. Эксперты центра проводят проверку ресторанов, торговых центров и общественного транспорта с целью выявления нарушений ограничительных мер, которые ввели из-за пандемией коронавирусной инфекции.

Глава центра Александр Ситов объяснил, что в конце данной недели возможно начнутся такие проверки.

Если ситуация с коронавирусной инфекцией станет только хуже, то вновь начнутся ограничительные меры. Их порядок в данный момент уже согласован.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что власти Северной столицы решили развернуть дополнительные койки для заболевших ковид-19.