Кромешный ад: мощная гроза устроила петербуржцам жуткий вечер с потопами, травмами и летающими крышами

Мощная гроза с ливнем 18 мая запомнится петербуржцам. Непогода устроила горожанам настоящий ад. Тем, кто оказался на улице в этот вечер, не повезло – укрываться зонтиком было бесполезно. Не обошлось без травм.

Погода начала портиться в Северной столице накануне после 19:00. Уже к 20:00 в городе поднялся штормовой ветер, начался проливной дождь и гроза. ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу обещало порывы ветра до 20 м/с. По состоянию на 22:00 максимальные порывы ветра были зафиксированы до 17 м/с, но и этого хватило, чтобы навести хаос в Северной столице.

Ветер валил деревья на машины и трамвайные линии. На Приморском проспекте из-за поваленного дерева образовалась огромная пробка.

У станции метро «Приморская» едва не произошла трагедия. Очевидцы сообщили, что у заведения фаст-фуда обвалилась крыша.

«Женщине, которая успела прикрыть собой маленьких детей, порвало крышей лицо. Ее увезли на «скорой». Также пострадал ребенок 3 года. У него перелом руки и сотрясение», — говорится в сообщении группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «ВКонтакте».

Ветер «поработал» не только с кровлей и деревьями. На Каменноостровском проспекте он обрушил штукатурку на тротуар и каршеринг.

На отключение электричества начали жаловаться жители Выборгского и Калининского районов.

По данным регионального управления МЧС, бригады провели 57 выездов – упало 26 деревьев, на 12 адресах едва не сорвало кровлю, еще на 7 протекла крыша или затопило помещения, на 9 оборвало провода и рухнули светофоры. Кое-где не устояла даже кладки балкона – падение зафиксировали на трех адресах.

В среду, 19 мая, метеорологические условия в Петербурге вновь определяет часть циклонического вихря. Синоптики обещают кратковременные дожди, местами с грозой.