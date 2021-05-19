Депутаты требуют провести публичное обсуждение судьбы Конюшенного ведомства

Петербургские депутаты обратятся к губернатору Александру Беглову, чтобы определить судьбу Конюшенного ведомства. В апреле стало известно, что памятник могут отдать инвестору по программе «Аренда памятника за 1 рубль».

Депутатский запрос в среду, 19 мая, на заседании Законодательного Собрания представил депутат Борис Вишневский. По его словам, вице-губернатор Максим Соколов сообщил ему о том, что власти Петербурга обсуждают возможность отдать здание по программе «Аренда памятника за 1 рубль» московскому инвестору. По словам Вишневского, публичный слушаний по судьбе здания так и не провели, а обсуждения городское правительство с инвестором проводит «втайне от градозащитников».

Он предложил обратиться к губернатору с просьбой назначить публичное слушание с деятелями культуры, представителями власти, экспертами и активистами. Депутат также указал на то, что опрос еще 2017-го года показал, что почти половина петербуржцев хочет, чтобы в Конюшенном ведомстве было организовано выставочное пространство.

Как писала Gazeta.SPb, программа «Аренда памятника за 1 рубль» предполагает, что, по результатам торгов, инвестор может получить в аренду историческое здание по льготной ставке. Главное условие – разработка проектной документации в первые два года и реставрация в последующие пять лет.

С последним пунктом не все обстоит гладко. Так, в конце октября прошлого года Следственный комитет начал проверку из-за разрушения Александровских ворот, которые были отданы в аренду по программе.

Напомним, что петербургские инвесторы предлагали в прошлом сразу несколько вариантов использования здания Конюшенного ведомства. Так, компания «Старт Девелопмент» была готова организовать там общественное пространство с музеем, фуд-кортом и магазинами. Идея так и не была реализована – компания собиралась включить в план работ создание подземного паркинга. В результате последние годы дание продолжает простаивать и разрушаться в ожидании решения.