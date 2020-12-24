Дом Змигродского ушел в аренду по «Рублю за метр», один объект программы уже проверяет СК

В программу «Рубль за метр» в Петербурге вошло еще одно историческое здание. Арендатора нашли для загородного дома Людомира Змигродского в Сестрорецке. Предполагается, что инвестор отреставрирует объект. Впрочем, не у всех участников программы все складывается гладко.

Дом Змигродского находится в Сестрорецке на улице Андреева. Его владельцем стал индивидуальный предприниматель Максим Павлов. У бизнесмена есть семь лет, чтобы привести в порядок историческое здание. После этого он получит право льготной аренды по цене в один рубль за квадратный метр. Пока, на период реставрационных работ, арендная плата составит 250 тысяч рублей в месяц.

Gazeta.SPb уже писала, что в Сестрорецке инвестора нашли и для другого здания, вошедшего в программу, — исторической дачи Н.М. Кочкина.

Программа «Аренда памятника за 1 рубль» предполагает, что, по результатам торгов, инвестор может получить в аренду историческое здание по льготной ставке. Главное условие – в первые два года собственник должен разработать проектную документацию, а в следующие пять лет провести восстановление объекта.

С последним пунктом гладко получается не всегда. Так, не без осложнений проходит реставрация Александровских ворот. В конце октября Следственный комитет начал проверку из-за их разрушения.

Правоохранители вмешались в реставрацию после того, как Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры сообщил о разрушении Александровских ворот Охтинских пороховых заводов во время реставрации. В ведомстве заявили, что работы велись без согласования проекта и потребовали привлечь арендатора к уголовной ответственности. В ответ арендатор – миллиардер, управляющий партнер УК «Теорема» Водопьянов — предложил комитету найти другого исполнителя для реставрации.

Еще один объект программы, оранжереи Собственной дачи в Петергофе, пока находятся на начальном этапе восстановления – специалистам только предстоит подготовить и согласовать проект. Между тем, пока оранжерея ждет реставрации, ее успели облюбовать бездомные и вандалы.

К сову, один из объектов все-таки встретил завершение реставрации – им стала библиотека лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых».