110 мышей и крыс приползли в аэропорт Пулково

110 мышей и крыс приползли в аэропорт Пулково
Доставленные грызуны. Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора

В Петербурге в аэропорту Пулково ветеринарный контроль Управления Россельхознадзора прошли 110 лабораторных мышей и крыс.

Пресс-служба Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора сообщила, что в течение одного дня в грузовом терминале воздушной гавани Пулково сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 70 лабораторных мышей и 40 крыс.

Животные приехали в Северную столицу из Московской области. Их оттуда отправил научный центр. Следовали же грызуны в одну из медицинских организаций Петербурга.

Известно, что в результате контрольно-надзорных мероприятий нарушений найдено не было. В связи с этим животные беспрепятственно направятся к получателю.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что свиные субпродукты готовы ехать из Петербурга на Гаити.

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110 мышей и крыс приползли в аэропорт Пулково