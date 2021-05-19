Доходы и расходы в Петербурге: глава Комитета по строительству заработал 163 млн за 2020 год, а после проверки КСП Смольный покинули 19 чиновников

Петербургский комитет по строительству опубликовал отчет о доходах, расходах и имуществе сотрудников ведомства. Роскошь, с которой живет глава комитета Игорь Креславский, поражает воображение, как и 162,8 млн рублей, заработанные чиновником за прошлый год.

Семье Креславских принадлежат три квартиры площадью 169, 154,9 и 159 «квадратов» и дом площадью больше 200 кв. м на участке в 11 соток. Кроме того, во владении чиновника два земельных участка в Испании и377-метровый дом там же.

Согласно данным ведомства, не бедствует и супруга председателя, которая заработала 52,6 млн рублей за 2020 год. Жена Креславского является собственницей 14 нежилых помещений общей площадью больше 2,5 тысяч «квадратов» и двух скромных квартир, 40,3 и 48,1 кв. м. Председатель комитета передвигается на «Mercedes-Benz S 63 AMG», а супруга не владеет транспортом, зато ей принадлежит бурильная установка, способная сверлить скважины диаметром до 1,2 метров на глубине до 25 метров.

Доходы чиновника, однако, легко объяснимы: до назначения на государственную должность в январе прошлого года, Игорь Креславский был руководителем строительной группы компаний «Росстройинвест». После перехода на работу в Смольный, предприниматель передал свою долю бизнеса родственникам.

Между тем, годовой отчет о работе Контрольно-счетной палаты Петербурга свидетельствует о том, что не все чиновники могут объяснить, как распоряжаются бюджетными средствами. Во-первых, 257 проверок, проведенных в 2020 году, выявили больше 3 тысяч нарушений на 17,5 миллиардов рублей. В частности, 135 случаев связаны с нецелевым использованием денег из городской казны.

Кроме того, в результате проверок к дисциплинарной ответственности привлекли 65 должностных лиц, а 19 чиновников и вовсе покинули должности. Деятельность некоторых сотрудников Смольного даже проверяла прокуратура, и по итогам предварительных расследований возбудили два уголовных дела.