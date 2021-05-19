Предъявлено обвинение петербуржцу, который надругался над подростком в подъезде

В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления сексуального характера. Жертвой злоумышленника стала 17-летняя жительница.

Преступный инцидент произошел вечером 12 мая в парадной одного из домов на улице Адмирала Черокова. По данным следствия, злоумышленник напал на несовершеннолетнюю и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении. 40-летнему мужчине уже предъявлено обвинение, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мужчина домогался до ребенка в петербургском метро.