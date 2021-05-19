Элеон Плаза. Liftera. Центр косметологии в Москве

Сохранение молодости кожи – актуальная задача для большинства женщин. Возрастные изменения выдает появление морщин, увядание кожи, ее обезвоживание. А так хочется всегда быть красивой, независимо от цифр в паспорте.

Сегодня в косметологии предлагается огромный перечень аппаратных процедур, направленных на омоложение кожи. И одним из самых популярных методов по праву признается smas-лифтинг. По сути, это подтяжка кожи лица, т.е. радикальный метод. Но к таким мерам готовы не все женщины. Московский центр косметологии «Элеон Плаза» предлагает альтернативную инновационную методику, которая позволит вам вернуть коже былую молодость, сияние, упругость!

Особенности smas-лифтинга с применением аппаратной косметологии

Сама по себе процедура smas-лифтинга представляет собой подтяжку лица. Но не стоит пугаться этого метода. Ведь в сфере косметологии появился новый аппарат Liftera, который обеспечивает безоперационную ультразвуковую подтяжку, называемую smas-лифтинг.

Как работает метод?

Аппаратная косметология обеспечивает выполнение smas-лифтинга с применением ультразвука. Его работа представляет собой своеобразные колебания. И воздействуют они точечно на нужные ткани в результате глубокого проникновения. Благодаря подобному точечному воздействию участки дермы прогреваются, и это стимулирует синтез коллагеновых волокон. В результате кожа лица омолаживается, подтягивается и становится более упругой, морщины почти исчезают.

За счет чего происходит омоложение?

Процесс омоложения запускается благодаря действию ультразвука, как уже было сказано, который после прогревания стимулирует продукцию коллагена. Именно коллаген является тем белком, который отвечает за молодость кожи, ее сияние и идеальный внешний вид. С возрастом уровень коллагена в организме снижается, из-за чего кожные покровы теряют былую упругость, выглядят усталыми, дряблыми. Высокоинтенсивный ультразвук стимулирует устранение отработанного коллагена и активизирует выработку новых волокон, что и обеспечивает восстановление поврежденных участков кожи.

Преимущества метода Liftera

К достоинствам подтяжки лица с применением аппарата Liftera относятся:

Результат, который заметен уже после первой процедуры;

Никакого дискомфорта или боли в ходе процедуры;

Сохранение результата в течение года и более;

Отсутствие реабилитационного периода, что позволяет продолжать выполнение ежедневных задач;

Сочетаемость процедуры с иными методами косметологии, что улучшает результаты.

Применение аппарата Liftera с использованием различных насадок гарантирует великолепный результат, что позволяет забыть на несколько лет о существовании радикальных методов омоложения.

О каких недостатках и противопоказаниях необходимо знать?

При выборе метода Liftera следует доверять только специалистам с медицинским образованием, которые смогут грамотно провести диагностику кожи и ее подготовку к процедуре (очистку кожных покровов, увлажнение). Специалисты «Элеон Плаза» (г. Москва) владеют всеми необходимыми компетенциями.

Если за работу будут браться неквалифицированные сотрудники сомнительных центров, это может привести к ожогу лица. Необходимо учитывать, что при наличии внушительного слоя подкожно-жировой клетчатки эффект оказывается не таким выраженным. Тогда потребуется курс процедур.

Противопоказаний к процедуре smas-лифтинга на аппарате Liftera также немало:

Инфекционные болезни;

Онкологические процессы;

Плохая свертываемость крови;

Сахарный диабет;

Беременность и период лактации;

Установленный кардиостимулятор;

Эпилепсия и иные психические расстройства;

Раздражение в области воздействия;

Хронические заболевания в стадии обострения, включая сахарный диабет.

Метод лифтинга идеально подходит людям, которые имеют противопоказания к выполнению пластических операций по подтяжке кожи лица. Разрешается выполнять процедуры и после операции, что позволит значительно улучшить и закрепить полученный результат.

Рассматривая все преимущества и особенности методики, возникает вопрос – насколько smas-лифтинг с аппаратом Liftera может заменить пластику кожи лица? Необходимо понимать, что аппаратная косметология не может являться 100% заменой радикальным методам. Но данная процедура может стать альтернативой для тех людей, кому противопоказана операция, либо тем, кто до сих пор не может решиться на нее.

Центр эстетической косметологии «Элеон Плаза» в Москве предоставляет услуги аппаратной косметологии, в том числе и с применением метода smas-лифтинг на аппаратах Liftera. Грамотный подход и профессионализм специалистов «Eleon Plaza» позволят получить отличные результаты и вновь стать молодой и красивой!

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