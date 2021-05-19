В Петербурге открылся первый круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса

В Петербурге открылся первый круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Северной столице открылся первый круглосуточный пункт вакцинации. Сделать прививку можно в поликлинике № 17» по проспекту Шаумяна, 51.

В ночь на 19 мая здесь поставили прививку пяти человек, сообщает Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга. Людей вакцинировали с восьми часов вечера до восьми часов утра.

Граждан Петербурга призывают присоединиться к прививочной кампании. Доступность прививки в Северной столице обеспечивают по поручению губернатора Александра Беглова.

Ранее глава горкомитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщал, что предотвратить третью волную коронавируса поможет вакцинация 60% петербуржцев. Чтобы достигнуть такого результата, врачи должны уколоть ещё 2,5 миллиона горожан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прививку от коронавируса сделали более 2 тысяч петербуржцев.

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