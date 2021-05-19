Фоторепортаж Gazeta.SPb: петербуржцы спотыкаются о летние кафе на тротуаре, террас может стать еще больше

Традиционно с наступлением тепла на петербургских тротуарах вырастают кафе. Террасы появляются даже на улицах, где и так с трудом можно протолкнуться. В ближайшее время веранд может стать еще больше – не так давно депутаты упростили процесс установки павильонов для владельцев общепита.

Как писала Gazeta.SPb, сезон летних кафе в Петербурге стартовал 1 мая. На конец апреля разрешение на террасы получили 1200 заведений общепита в разных районах города.

Тогда губернатор Петербурга Александр Беглов отмечал, что сфера общественного питания серьезно пострадала во время пандемии, а потому сейчас рестораторам дадут работать без лишних согласований.

Такую возможность предпринимателям предоставили депутаты. В конце прошлого месяца они одобрили законопроект, направленный на поддержку общепита.

Авторы законодательной инициативы предложили дать владельцам заведений возможность без проведения аукциона заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта — павильона, специализированного или специально оборудованного для организации общественного питания.

Обязательное условие, которые должны соблюдать предприниматели, — установить такой павильон можно только у стационарного заведения общепита и только на участках, обозначенных в схеме размещения нестационарных торговых объектов.

Этойвозможностью рестораторы смогут пользоваться до конца 2023-го года.

Изменениям оказались рады не все петербуржцы. Еще до поправок в закон горожане жаловались на количество террас на тротуарах, мешающих проходу. Теперь их, вероятно, станет еще больше.