Гибель рабочего на ледоколе «Сибирь» обернулась уголовным делом, а в мужчина, попавший под пресс в «Галерее», умер в больнице

Гибель рабочего на ледоколе &#171;Сибирь&#187; обернулась уголовным делом, а в мужчина, попавший под пресс в &#171;Галерее&#187;, умер в больнице
Коллеги погибшего объявили сбор средств на его похороны. Скриншот: ВКонтакте/ Подслушано "Балтийский завод"

На прошлой неделе, 11 мая, на Балтийском заводе во время перемещения крана с одного причала на другой погиб рабочий. СК установил, что причиной его смерти стало нарушение правил безопасности.

По информации пресс-службы Северо-Западного управления Следственного комитета России на транспорте, в тот злополучный день сотрудники ООО «ПодъемТрансМаш» занимались перемещением портального крана с причала №6 на причал №40 на территории Балтийского завода. Для этих действий использовался еще один кран, «Кондор», установленный на причале №5.

В какой-то момент опорная балка рухнула на крышу машинного отделения «Кондора», в котором находился 46-летний рабочий. Электрогазосварщик ремонтном-монтажной группы получил тяжелые травмы головы — инцидент стал для него смертельным. По первоначальной версии считалось, что мужчина погиб в результате несчастного случая — якобы он упал из-за внезапного ухудшения самочувствия.

Следователи с этим предположением несогласны, возбуждено дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшего смерть человека. Добавим, что в группе «Подслушано «Балтийский завод» в социальной сети «ВКонтакте» коллеги погибшего объявили сбор средств на его похороны.

Напомним, что в конце марта похожий несчастный случай произошел на судостроительном заводе «Пелла». Перевернулся рыболовный траулер, на борту которого находились люди. В воде оказались несколько человек, большинство смогли выбраться и получили легкие травмы, но двое рабочих погибли.

Кроме того, сегодня, 19 мая, стало известно о гибели 49-летнего гражданина Узбекистана, за жизнь которого медики боролись почти месяц. Мужчину придавило прессом во время выполнения работ в торгово-развлекательном комплексе «Галерея». Его госпитализировали в Мариинскую больницу со множественными травмами конечностей и переломами ног. Кроме того, у пострадавшего диагностировали пневмонию и бронхит.

Несмотря на все усилия врачей, он скончался около 4 утра 19 мая. Обстоятельства, при которых рабочий оказался под прессом, неизвестны.

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