Сломанные ребра и два тела: что известно о ЧП с опрокинувшимся судном на заводе «Пелла»

В Ленинградской области продолжается расследование ЧП в городе Отрадное в Кировском районе Ленинградской области. Там, на заводе «Пелла», опрокинулся рыболовецкий траулер. В результате погибли двое. Ошарашенные пользователи соцсетей сравнивают «Скорпион» с «Титаником».

Сообщение о том, что на судостроительном заводе «Пелла» опрокинулось судно, на борту которого находились люди, накануне, 30 марта, появилось в группе «Подслушано Отрадное на Неве» в социальной сети «ВКонтакте».

Одна из пользовательниц рассказала, что на борту находился ее муж – он «еле выбрался».

Вскоре Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ объявило о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Уточнялось, что шесть человек смогли выбраться самостоятельно, еще двое были госпитализированы – им сломало ребра. Местонахождение еще двух сразу установить не удалось. Начались их поиски.

Как стало известно Gazeta.SPb сигнал о ЧП на «Пелле» правоохранители получили после 15:00. На месте они установили, что у пирса перевернулось судно «Скорпион». Начало затапливать трюмы. По предварительным данным, произошло нарушение балласта, в результате чего судно наклонилось на правый борт и оказалось частично затоплено.

Установлено также было, что пропали мужчина и женщина. На месте для их поиска начали работать водолазы.

Сначала правоохранители объявили о найденном теле мужчины. Оно было обнаружено в тросах в хвостовой части судна. Следом нашли тело женщины.