По факту опрокидывания строящегося корабля на заводе «Пелла» возбуждено уголовное дело

В Ленобласти после чрезвычайного происшествия на борту строящегося рыболовецкого траулера на заводе «Пелла» возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

В результате инцидента пострадали двое сотрудников предприятия, а еще двоих продолжают разыскивать водолазы. Согласно информации правоохранителей, из-за крена и последующего опрокидывания корабля, пострадавшие получили переломы ребер. Они госпитализированы в больницу города Шлиссельбург.

На месте происшествия работают оперативники и криминалисты, которые осматривают судно и прилегающую территорию и устанавливают все обстоятельства инцидента. Расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что пассажир, упавший на рельсы на станции метро «Электросила», скончался. Правоохранительные органы инициировали доследственную проверку по факту смертельного происшествия.