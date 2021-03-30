По факту опрокидывания строящегося корабля на заводе «Пелла» возбуждено уголовное дело

По факту опрокидывания строящегося корабля на заводе &#171;Пелла&#187; возбуждено уголовное дело
Расследование продолжается. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

В Ленобласти после чрезвычайного происшествия на борту строящегося рыболовецкого траулера на заводе «Пелла» возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

В результате инцидента пострадали двое сотрудников предприятия, а еще двоих продолжают разыскивать водолазы. Согласно информации правоохранителей, из-за крена и последующего опрокидывания корабля, пострадавшие получили переломы ребер. Они госпитализированы в больницу города Шлиссельбург.

На месте происшествия работают оперативники и криминалисты, которые осматривают судно и прилегающую территорию и устанавливают все обстоятельства инцидента. Расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что пассажир, упавший на рельсы на станции метро «Электросила», скончался. Правоохранительные органы инициировали доследственную проверку по факту смертельного происшествия.

завод "пелла" ленобласть опрокидывание судна следком уголовное дело


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Москвича осудили за то, что он прописал в одной квартире более 160 тыс. человек
В Петербурге приступили к модернизации первичного звена системы здравоохранения
По факту опрокидывания строящегося корабля на заводе «Пелла» ...
В троллейбусах и трамваях Петербурга появилась новая система открытия дверей
На борту перевернувшегося в Ленобласти корабля находилось 80 человек, спасены 78
Упавший на рельсы на станции «Электросила» мужчина скончался
Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов провел онлайн-прием граждан во ...
Петербуржцы месят ногами весеннюю грязь и припоминают комитету по ...