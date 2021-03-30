На судостроительном заводе «Пелла» в Ленобласти перевернулся корабль, на борту были люди

Во вторник днем, 30 марта, в городе Отрадный Кировского района Ленинградской области на судостроительном предприятии «Пелла» произошло ЧП: перевернулся рыболовный траулер, на борту которого находились люди.

Как рассказывают очевидцы в сообществе «Подслушано Отрадное на Неве» в социальной сети «ВКонтакте», на корабле находилось очень много людей. Участница группы добавила, что среди экипажа был её муж, который «еле выбрался». Как пишет 78.ru, на борту было девять человек — шестерым удалось спастись самостоятельно, еще двое эвакуированы, один человек пропал.

На данный момент положение траулера удалось стабилизировать, но без травм, похоже, не обошлось: к месту происшествия прибыли кареты скорой помощи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщал, что в Петербурге загорелось производственное помещение на территории бывшего завода «Арсенал».