В Петербурге тушат сильный пожар на территории бывшего завода «Арсенал»

Во вторник, 30 марта, в 13:23 пожарным поступила информация о возгорании по адресу Комсомольская улица, дом №1, на территории бывшего завода «Арсенал».

По предварительной информации, пожар начался на складе тканной продукции, хранившейся в одном из производственных зданий бывшего предприятия. Как передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Уже в 14:30 спасателям удалось локализовать огонь, а в 14:40 открытое горение было погашено. На борьбу с пожаром направили 48 человек личного состава и 10 единиц техники. О пострадавших, как и о причинах возгорания, информации пока нет. Пожарные продолжают ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодняшние дожди в Петербурге стали причиной возросшего количества аварий на дорогах.