Дождливая погода спровоцировала десятки ДТП на дорогах Петербурга

Загруженность дорог по состоянию на 15:40 оценивается в 4 балла. Прямо сейчас в городе затруднено движение из-за 14 ДТП. Скриншот: "Яндекс.Карты"

Загруженность дорог по состоянию на 15:40 оценивается в 4 балла. Прямо сейчас в городе затруднено движение из-за 14 ДТП. Скриншот: "Яндекс.Карты"

Во вторник, 30 марта, с самого утра Северную столицу накрыли дожди. Мокрый асфальт и загруженный трафик буднего дня стали причинами повышенного количества дорожно-транспортных происшествий на улицах города.

К примеру, на проспекте Шаумяна в Красногвардейском районе столкнулись две иномарки. Авария заняла всю полосу, объезжать машины приходится по встречной полосе, жалуются пользователи соцсетей.

В районе торгового центра «Мега Парнас» стали участниками ДТП «Форд» и «Хендай». Внедорожник от удара, похоже, развернуло на 180 градусов, а «Хендай» практически лишился бампера.

Не пощадили скользкие дороги и «Пежо», который, по словам очевидцев, «догнал» «Хонду» на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности. Отметим, что второй участник ДТП по неизвестной причине вскоре скрылся.

Авария случилась и на Комаровском мосту недалеко от поворота к Большеохтинскому мосту. Как пишут интернет-пользователи, в этом месте нередко происходят ДТП из-за «любителей с левой полосы сигануть на мост».

Кроме того, утром на Старо-Петергофском шоссе, 16, столкнулись такси и иномарка, перекрыв одну из полос. Пострадали не только другие автомобилисты, вынужденные объезжать ДТП по встречке, но и трамваи, которые встали в пробку, ожидая, пока участники аварии освободят проезд.

Наконец, на перекрестке Трамвайного проспекта и проспекта Стачек проезд не поделили сразу три автомобиля. Очевидец отмечает, что один из участников аварии проехал на красный сигнал светофора.

Это, безусловно, не все столкновения, произошедшие сегодня в городе. Аварии также замечены на перекрестке Светлановского и Тихорецкого проспектов, на ЗСД и КАД, а также трассе «Скандинавия» и Мурманском шоссе в Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на станции метро «Электросила» сегодня около двух часов дня на рельсы упал мужчина.