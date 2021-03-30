Пассажира, упавшего на рельсы на станции «Электросила», извлекли, движение восстановлено

Во вторник, 30 марта, около 14 часов на станции синей ветки метро «Электросила» произошло чрезвычайное происшествие — на рельсы упал пассажир.

В связи с инцидентом движение поездов на участке от «Купчино» до «Невского проспекта» было временно перекрыто, а на участке от «Невского проспекта» до «Парнаса» составы ходили с увеличенным интервалом. Как информирует пресс-служба петербургского метрополитена, в 14:29 пассажира извлекли из-под состава и движение по второй линии открыли.

Поезда все еще ходят с увеличенным интервалом, но график в ближайшее время будет восстановлен. Подробности инцидента, как и состояние пассажира, неизвестны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мытищах мужчина забаррикадировался в собственном доме и открыл стрельбу. О пострадавших информации пока нет, дом собираются брать штурмом.