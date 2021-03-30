Водолазы нашли тело внутри траулера, опрокинувшегося на заводе «Пелла»

Тело обнаружили в хвостовой части судна.

На заводе «Пелла» в накренившемся рыболовецком траулере нашли бездыханное тело мужчины. Об этом сегодня, 30 марта, сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Внутри опрокинувшегося судна «Скорпион» работали водолазы. Они искали тела пропавших мужчин и обнаружили одного из них в тросах. Тело находилось в хвостовой части судна, прочие подробности не разглашаются.

Напоминаем, что в результате опрокидывания строящегося корабля возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Известно, что травмы получили двое мужчины, еще двух объявили пропавшими – тело второго пока не найдено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что по факту опрокидывания строящегося корабля на заводе «Пелла» возбуждено уголовное дело.